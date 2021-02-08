Медицинская помощь и образование стали доступнее в Подмосковье в 2020 году

68 объектов социальной инфраструктуры построили в Подмосковье в 2020 году. Из них 29 школ, восемь детских садов, а также 17 крупных поликлиник и 13 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Благодаря этому образование и медицинская помощь стали доступнее, а для дошкольников сократились очереди в детские сады.

Об этом рассказал Андрею Воробьеву министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев. Он отметил, что в рамках государственной программы в 2020 году в Московской области построили 68 объектов социальной инфраструктуры. Большая часть из них — объекты образования.

Министр отметил, что на их строительство в 2020 году направили 41,6 миллиарда рублей — государственную программу выполнили на 95%.

«По итогам прошлого года улучшена ситуация со второй сменой в 19 городских округах. Построено 29 школ, создано более 13,5 тысячи новых мест. Все образовательные объекты построили по новым стандартам — с возможностью интерактивного обучения и развития творческих способностей детей», — рассказал Локтев.

Он добавил, что в прошлом году заработали восемь детских садов в пяти городских округах региона. Они позволили создать более 1,1 тысячи мест для детей, в том числе 200 — в ясельных группах. В результате очереди в детские сады сократились в Домодедове, Химках, Ивантеевке, Красногорске и Балашихе.

«В прошлом году построили 17 объектов здравоохранения. Благодаря вводу и открытию крупных поликлинических комплексов, медицинская помощь стала доступнее. Все учреждения оснастили современными лабораториями и диагностическим оборудованием. Построено 13 ФАПов в девяти городских округах», — отметил министр.

Он рассказал, что функциональные модульные здания ФАПов появились в тех местах, где есть острая необходимость в оказании первичной медицинской помощи людям. В декабре 2020 года пункт заработал в Кашире, а до этого ФАПы появились в Раменском округе, Коломне, Серпухове, Лотошине.

«В прошлом году ввели и открыли семь объектов культуры. Среди них два музея, два музыкальных образовательных учреждения и три дома культуры — в Реутове, Воскресенском и Молодежном», — отметил он.

Локтев добавил, что в прошлом году открылись пять спортивных сооружений — стадионы в Чехове и Орехово-Зуеве, ФОКи в Химках, Серпухове и Молодежном.