Подмосковье 10 марта 2023, 17:14 Медицинская и психологическая помощь. Как дети из ДНР проходят реабилитацию в Подмосковье Unsplash

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Кабинет для лечения детей с применением минеральных солей открыли при образовательном центре «Созвездие» в Красногорске. Об этом в эфире «Область перемен. Подмосковье» рассказал директор учреждения Сергей Сюрин. Другие гости программы рассказали о планах по капитальному ремонту жилого фонда Московской области и о новых перспективах развития Гжельского фарфорового завода.

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Центр помощи детям

Ровно год назад в центр «Созвездие» в Красногорске на реабилитацию поступили ребята из Донбасса. Здесь им оказывают медицинскую и психологическую помощь.

«У нас программа для детей из зон боевых действий реализуется с 2019 года. За это время свыше 300 человек получили помощь. В прошлом году ребята жили у нас шесть месяцев, после чего их перевели в пункты временного размещения в Подмосковье», — сказал директор образовательного центра «Созвездие» в Красногорске Сергей Сюрин.

Не так давно в центре начал работать бальнеологический кабинет. Там проводят процедуры, похожие на курортные. Это местные и общие ванны с применением минеральных солей, а также умывание и питье лечебных вод.

Вопрос помощи маленьким жителям Донбасса стоит на контроле у губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Глава региона не раз отмечал, что ребятам нужны особая забота и тепло.

Развитие народных промыслов

Бело-сине-голубой фарфор, производимый в Подмосковье, считается одним из самых узнаваемых символом России. В регионе располагается завод гжели.

«Четыре года назад на предприятие зашли новые инвесторы. К концу 2022 года сумма вложений в производство составила уже 2,48 миллиарда рублей. Выполнен целый комплекс строительно-монтажных работ», — рассказал генеральный директор компании «Гжель — художественные мастерские» Петр Сивов.

Прежнее здание завода фактически перестроили. Закупили оборудование, установки для литья под давлением. На производстве создали все условия для масштабного запуска.

Инвесторы планируют выйти на промышленные объемы и всячески развивать бренд, основываясь на традициях. Обновленный завод станет центром Гжельского туристического кластера. Здесь появятся новые культурные объекты, будут проводить образовательные программы и мастер-классы.

Программа капитального ремонта

Подмосковье — первый регион России, в котором обновили все лифты старше 25 лет. Здесь реализуется самая масштабная в стране программа капитального ремонта жилых домов.

«В планах на 2023 год привести в порядок 1151 многоквартирных домов в Подмосковье. Заменим лифты, отремонтируем системы газоснабжения и кровли, обновим фасады и укрепим фундаменты. Планируем улучшить жилищные условия у 150 тысяч человек», — рассказал заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Московской области Александр Шаповалов.

В этом году на работы году будет выделено 11 миллиардов рублей.

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