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    27 января 2021, 14:17

    «Важно не уронить планку». Воробьев призвал совершенствовать медицину в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Елена Маркелова

    В прошлом году в Подмосковье родилось почти на пять тысяч больше детей, чем в 2019-м. Семьи поддерживают льготами, а будущих мам — комфортными условиями в медицинских центрах. Сегодня регион — лидер России по уровню рождаемости. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в здравоохранении важно не уронить планку.
    «Важно не уронить планку». Воробьев призвал совершенствовать медицину в Подмосковье | Изображение 1

    Глава региона заявил об этом на совещании с главными врачами Подмосковья. Во время диалога обсудили, как сделать областную медицину еще более удобной и качественной.

    Важно не уронить планку. Каждый на своей территории должен работать над уязвимыми местами, о которых мы знаем и о которых нам говорят жители

    Андрей Воробьев.

    И если говорить о рождаемости, то за год в Московской области на свет появились свыше 78 тысяч малышей. Сегодня у региона самый высокий прирост рождаемости по стране.

    Для женщин работает кол-центр «Стань мамой в Подмосковье». На телефонной линии консультируют, например, по грудному вскармливанию и психологии.

    В регионе проводят и занятия в школах родителей, практикуют арт-терапию или поддержку рожениц доулами — волонтерами, имеющими медицинскую книжку.

    Наша задача в 2021 году — в рамках реальной жизни, требований президента предусмотреть все для того, чтобы система здравоохранения в Подмосковье была на высоком и надежном уровне

    Андрей Воробьев.

    Сейчас в Подмосковье начали сворачивать ковидные койки из-за улучшения эпидемической обстановки. Врачи смогут проводить больше плановых приемов пациентов.