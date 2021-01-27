«Важно не уронить планку». Воробьев призвал совершенствовать медицину в Подмосковье

Глава региона заявил об этом на совещании с главными врачами Подмосковья. Во время диалога обсудили, как сделать областную медицину еще более удобной и качественной.

Важно не уронить планку. Каждый на своей территории должен работать над уязвимыми местами, о которых мы знаем и о которых нам говорят жители Андрей Воробьев.

И если говорить о рождаемости, то за год в Московской области на свет появились свыше 78 тысяч малышей. Сегодня у региона самый высокий прирост рождаемости по стране.

Для женщин работает кол-центр «Стань мамой в Подмосковье». На телефонной линии консультируют, например, по грудному вскармливанию и психологии.

В регионе проводят и занятия в школах родителей, практикуют арт-терапию или поддержку рожениц доулами — волонтерами, имеющими медицинскую книжку.

Наша задача в 2021 году — в рамках реальной жизни, требований президента предусмотреть все для того, чтобы система здравоохранения в Подмосковье была на высоком и надежном уровне Андрей Воробьев.

Сейчас в Подмосковье начали сворачивать ковидные койки из-за улучшения эпидемической обстановки. Врачи смогут проводить больше плановых приемов пациентов.