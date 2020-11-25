Медицина и искусство: как технологии КНАУФ помогают в различных областях

Построить временный госпиталь за неделю уже реально. Проект дважды реализовали в парке «Патриот». Это стало возможным благодаря технологиям модульного строительства КНАУФ. Все подробности — в нашем материале.

Модульные технологии сокращают сроки строительства. Сами модули состоят из металлического каркаса и панелей. Снаружи их обшивают влагостойкими цементными плитами, внутри утеплитель. Финальный слой — лист фанеры. Когда модули делали для будущего здания компьютерной томографии, добавили еще лист свинца. Собрать такую конструкцию без учета отделки можно будет всего за несколько дней.

«Это абсолютно специальные здания. Полностью оборудованные, чтобы там можно было делать КТ-исследования, со свинцом, с очень сложными инженерными системами, специальными усилениями под КТ-оборудование. Это полностью такое умно-интеллектуальное здание. Но за счет применения наших технологий мы ускоряем в разы производство таких важных и нужных зданий», — рассказал Михаил Гец, генеральный директор «Нового дома».

Проект модульных зданий для компьютерной томографии уже дважды реализовывали во временном госпитале в парке «Патриот». На выполнение заказа компании понадобилось всего семь дней. Теперь аналогичные здания построят в больнице Ногинска и в Раменском.

Даже во время пандемии КНАУФ не забывает и о поддержке совсем другой, но тоже немаловажной отрасли — искусства. Компания решила поддержать соседей по Красногорску — музей-заповедник «Архангельское».

«Музей-усадьба „Архангельское“ — наши соседи. Поэтому мы встретились с руководством и спросили, что для них сейчас действительно важно. Они предложили нам спонсорский проект — реставрацию двух картин из дворца. Здесь наши интересы сошлись», — поделился Леонид Лось, руководитель службы корпоративных коммуникаций ООО «КНАУФ ГИПС».

Компания КНАУФ профинансировала реставрацию двух картин. Одна из них — это портрет герцога Петра Берона, другая — «Ариадна», картина с необычной судьбой. Долгое время она хранилась в запаснике музея и считалась работой художницы Элизабетты Сирани. Позже появилось предположение, что это копия итальянского автора Манноцци. Но исследование в инфракрасных лучах показало — все это время в музее «Архангельское» находился оригинал.

«Мы увидели авторский рисунок с исправлениями, и это натолкнуло на мысль, что это все-таки оригинальное произведение. В копии такого не бывает. Это однозначная история», — уточнила Марина Краснобаева, хранитель живописи и графики музея-усадьбы «Архангельское».

Художник долго работал над руками девушки, несколько раз менял положение кистей. Реставрацию обеих картин начали год назад, но процесс оказался более трудоемким. Работы завершатся через год, и сразу после этого картина увидит свет.