Медиков в Луховицах поздравили с профессиональным праздником

В преддверии профессионального праздника врачей и медсестер чествовали в Луховицах. Последний год с небольшим для медицинских работников выдался непростым. Администрация округа и предприниматели преподнесли медикам подарки.

Заведующая терапевтическим отделением Юлия Бирюкова — одна из тех, кто принял на себя главный удар пандемии. Врач с многолетним стажем работала в красной зоне с первых дней распространения коронавирусной инфекции.

«Выхода не было. Надо было спасать наше население, надо было помогать своим коллегам, поэтому я исполняла несколько должностей, то есть была и завотделением, и врачом приемного покоя — принимала ковидных больных, — и работала в красной зоне», — рассказала Юлия Бирюкова, заведующая терапевтическим отделением ГБУЗ МО «Луховицкая ЦРБ».

За самоотверженность и верность профессии заслуженные награды из рук главы округа Владимира Барсукова получили врачи, медсестры, фельдшера и водители скорой помощи. Именно они каждый день спасают жизни людей.

«Слова огромной благодарности за ваш труд, за то, что вы действительно не испугались этого ковида, вы сделали все, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших земляков», — сказал Владимир Барсуков, глава городского округа Луховицы.

Администрация и предприниматели округа приготовили свой подарок для медиков — это фрукты и овощи. Витамины людям в белых халатах тоже нужны.