Подмосковье 11 марта 2024, 15:47 Медиков Подмосковья пригласили на литературный конкурс https://ya.ru/images/search?from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fsantreyd.ru%2Fupload%2Fstaff%2Fupload%2Fstaff%2Fvplate%2Fa

Читать 360tv в

Блеснуть литературным талантом и побороться за денежный приз смогут врачи и медсестры из Подмосковья. В Минздраве региона рассказали о старте конкурса произведений на страницах «Медицинской газеты».

Принять участие в конкурсе могут участники Профсоюза работников здравоохранения России. Это врачи, медсестры, фельдшеры и другие работники сферы здравоохранения с медицинским образованием. Присылать свои работы можно до 1 декабря. Члены жюри выберут сильнейших в номинациях «Проза», «Поэзия» и «Патриотическое воспитание».

Реклама

Победители получат дипломы лауреата и денежный приз в размере 50 тысяч рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».