11 марта 2024, 15:47
Медиков Подмосковья пригласили на литературный конкурс
Блеснуть литературным талантом и побороться за денежный приз смогут врачи и медсестры из Подмосковья. В Минздраве региона рассказали о старте конкурса произведений на страницах «Медицинской газеты».
Принять участие в конкурсе могут участники Профсоюза работников здравоохранения России. Это врачи, медсестры, фельдшеры и другие работники сферы здравоохранения с медицинским образованием. Присылать свои работы можно до 1 декабря. Члены жюри выберут сильнейших в номинациях «Проза», «Поэзия» и «Патриотическое воспитание».
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Победители получат дипломы лауреата и денежный приз в размере 50 тысяч рублей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.
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