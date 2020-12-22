Медиков Подмосковья наградили за борьбу с COVID-19

Подмосковным медицинским работникам, которые лечат пациентов с COVID-19, вручили ордена Пирогова и медали Луки Крымского. Церемония награждения прошла в Красногорске. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

Ордена и медали вручили медикам из Красногорской городской больницы №1, а также Московской областной станции скорой медицинской помощи. Всего наградили 26 специалистов.

«Успех любого дела зависит от командной работы коллектива. В системе здравоохранения области трудятся высокопрофессиональные, ответственные, неравнодушные медработники — в поликлиниках, на скорых, в стационарах. Именно благодаря вам коронавирус в Подмосковье победили уже более 100 тысяч человек», — сказала Ольга Гребнева, заместитель министра здравоохранения Московской области.

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского — это государственные награды, которые учредили в 2020 году указом президента. Их получают специалисты, которые отличились в области практической медицинской деятельности и высокоэффективной организации работы по диагностике, профилактике и лечению особо опасных заболеваний.