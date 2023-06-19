Подмосковье 19 июня 2023, 03:30 Медиков из Наро-Фоминска поздравили с профессиональным праздником

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Медиков Наро-Фоминска поздравили с профессиональным праздником. Мероприятие состоялось во дворце культуры «Звезда».

«Каждый человек с возрастом, кто-то раньше, кто-то позже, понимает смысл шутки о том, что здоровых людей нет, а есть недообследованные. И со всеми этими вопросами он идет к медикам», — сообщил заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил медиков региона с Днем медицинского работника. Он поблагодарил их за труд, неравнодушие, чуткость, внимание к людям

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