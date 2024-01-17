Подмосковье 17 января 2024, 23:40 Медиков Дубненской больницы обеспечат электрокардиографами на время Крещенских купаний Арина Кузнецова

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Медицинских работников, которые будут присутствовать на Крещенских купаниях, обеспечат всем необходимым оборудованием. Об этом рассказал фельдшер кабинета неотложной помощи Дубненской больницы Иван Скакун.

Иван Скакун подчеркнул, что во время дежурства медицинские специалисты будут готовы к любым ситуациям: травмам, переохлаждениям, случаям обострения хронических заболеваний.

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«В арсенале есть все, что необходимо для оказания экстренной медицинской помощи при кровотечениях, травмах и экстренных состояниях любой сложности», — рассказал фельдшер.

Все работники получат чемоданы-укладки для скорой помощи, собранные в соответствии с приказами Министерства здравоохранения. Кроме того, в их оснащение входят мешок Амбу и электрокардиограф для выявления острого коронарного синдрома или асистолии.

Иван Скакун отметил, что чаще всего на крещенских купаниях люди обращаются с травмами после падения на льду или с изменениями давления из-за перепадов температур. Фельдшер подчеркивает, что экстренные ситуации лучше предотвращать, чем устранять.

«Окунаться в ледяную воду запрещено тем, кому может навредить спазм сосудов: например, после перенесенных инфарктов и инсультов, травм головы, тяжелых операций. Воздержаться стоит людям с хроническими заболеваниями сосудов, эпилепсией», — указал специалист.

В заключение он добавил, что людям в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено купание. Кроме того, к первому погружению в прорубь следует начать готовиться заранее.

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