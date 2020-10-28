Медико-социальный проект уже помог 100 пенсионерам из Черноголовки

В Черноголовке уже больше полутора лет работает медико-социальный проект. Медсестры помогают пенсионерам, которые нуждаются в уходе. С начала запуска помощь уже получили более 100 пожилых жителей округа.

Источник фото: телеканал «360»

Татьяна Демидова перенесла инсульт и перелом шейки бедра. Ухаживать за собой женщина не в силах. Постоянно дергать с работы дочь тоже не хочет. Проект «Забота по соседству» пришел на помощь.

«Здесь такая помощь, что Бог послал все-таки, что они здесь появились. А так бы не знаю, что делала», — поделилась Татьяна Демидова, клиент проекта «Забота по соседству».

Патронажная сестра Жанна Маркач ежедневно навещает Татьяну Даниловну. Измерение давления, лечебная гимнастика и обязательная прогулка — все это входит в ее обязанности. Теперь Жанна не представляет себя на другом месте.

«Я пришла сюда не очень давно, в феврале. Мне здесь очень понравилось. Во-первых, очень удобный график работы. А во-вторых, нет никаких рамок. То есть здесь большой индивидуальный подход к людям и никакими рамками ты не ограничен. Это мне очень нравится», — рассказала патронажная сестра Жанна Маркач.

Базовые принципы работы с пациентами организаторы заимствовали у мирового лидера патронажной службы — нидерландской компании Buurtzorg. Руководства нет, сотрудники сами организуют свою работу. У команды из 15 профессиональных медсестер в Черноголовке уже более 100 клиентов.

Источник фото: телеканал «360»

«Я ушла из бизнеса два года назад и год была волонтером в первом хосписе. И я увидела, как работают вещи, когда их делают люди из другого состояния. Мне кажется, это такая философская история: все, что мы делаем в жизни, мы делаем из двух состояний: либо страха, либо любви», — пояснила Ирина Смолякова, руководитель проекта «Забота по соседству».

Полтора года назад идею поддержал глава городского округа Олег Егоров. В Черноголовке проживают более трех тысяч человек старше 70 лет, жизнь которых качественно улучшится с помощью социальной службы. Некоммерческий медико-социальный проект «Забота по соседству» набирает силу. Офисы уже работают в Черноголовке и Звездном Городке.

«Здесь применяются совершенно иные принципы, совершенно иной новый подход к социальному обслуживанию граждан. По сути, это медико-социальный патронаж, который работает на стыке медицины и социальной сферы. Сегодня они законодательно разъединены по бюджетам. А проект „ Забота по соседству», он как бы объединяет», — уточнил Олег Егоров, глава городского округа Черноголовка.

Организаторы проекта считают заботу о людях старшего возраста своей обязанностью и долгом. Сотрудники надеются, что подобные службы скоро появятся по всей стране. А «Забота по соседству» готова делиться опытом.