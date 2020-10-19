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    19 октября 2020, 23:16

    Медики Солнечногорска начали выявлять коронавирус с помощью рентгена

    Анастасия Максимовских, Елена Любимова

    Медики Солнечногорска научились выявлять COVID с помощью рентгена. По снимкам специалисты отличают обычную пневмнонию от вирусной. Такая процедура занимает всего несколько минут.
    Медики Солнечногорска начали выявлять коронавирус с помощью рентгена

    Специалисты советуют идти на обследование, как только появляются первые признаки недомогания. Записаться на рентген можно прямо в поликлинике. Снимок пациенту выдают сразу, а врач описывает состояние легких.

    Медики Солнечногорска начали выявлять коронавирус с помощью рентгена | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «Наши врачи-рентгенологи на ранних стадиях заболевания при проведении рентгенографии уже видят те или иные изменения легких и отличают именно пневмонию бактериальную от вирусной пневмонии, если это необходимо», — рассказала главный врач ГБУЗ МО «Солнечногорская ЦРБ» Лариса Борисова.

    Медики Солнечногорска начали выявлять коронавирус с помощью рентгена | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Новый современный рентген-аппарат появился в поликлинике Солнечногорска в начале 2020 года.

    Медики Солнечногорска начали выявлять коронавирус с помощью рентгена | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    По словам врачей, хотя компьютерная томография и более информативна, определить COVID и степень поражения легких на ранней стадии можно с помощью рентгена. К тому же, доза облучения от последнего в десятки раз меньше, чем от КТ.