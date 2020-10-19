Медики Солнечногорска начали выявлять коронавирус с помощью рентгена
Специалисты советуют идти на обследование, как только появляются первые признаки недомогания. Записаться на рентген можно прямо в поликлинике. Снимок пациенту выдают сразу, а врач описывает состояние легких.
«Наши врачи-рентгенологи на ранних стадиях заболевания при проведении рентгенографии уже видят те или иные изменения легких и отличают именно пневмонию бактериальную от вирусной пневмонии, если это необходимо», — рассказала главный врач ГБУЗ МО «Солнечногорская ЦРБ» Лариса Борисова.
Новый современный рентген-аппарат появился в поликлинике Солнечногорска в начале 2020 года.
По словам врачей, хотя компьютерная томография и более информативна, определить COVID и степень поражения легких на ранней стадии можно с помощью рентгена. К тому же, доза облучения от последнего в десятки раз меньше, чем от КТ.