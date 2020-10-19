Медики Солнечногорска начали выявлять коронавирус с помощью рентгена

Медики Солнечногорска научились выявлять COVID с помощью рентгена. По снимкам специалисты отличают обычную пневмнонию от вирусной. Такая процедура занимает всего несколько минут.

Специалисты советуют идти на обследование, как только появляются первые признаки недомогания. Записаться на рентген можно прямо в поликлинике. Снимок пациенту выдают сразу, а врач описывает состояние легких.

Источник фото: телеканал «360»

«Наши врачи-рентгенологи на ранних стадиях заболевания при проведении рентгенографии уже видят те или иные изменения легких и отличают именно пневмонию бактериальную от вирусной пневмонии, если это необходимо», — рассказала главный врач ГБУЗ МО «Солнечногорская ЦРБ» Лариса Борисова.

Источник фото: телеканал «360»

Новый современный рентген-аппарат появился в поликлинике Солнечногорска в начале 2020 года.

Источник фото: телеканал «360»

По словам врачей, хотя компьютерная томография и более информативна, определить COVID и степень поражения легких на ранней стадии можно с помощью рентгена. К тому же, доза облучения от последнего в десятки раз меньше, чем от КТ.