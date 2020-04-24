Медики смогут приватизировать служебное жилье. Это обсуждают в Госдуме

«В Московской области большим подспорьем для привлечения медицинских кадров является то, что муниципальные власти предоставляют служебное жилье, — рассказал председатель Комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев. — Это хорошая мера допподдержки, но она имеет один недостаток — врач не видит перспективы, что жилье окажется в его собственности. Поэтому мы поддерживаем внесенную закинициативу».

При этом Андрей Голубев отметил, что «могут возникать ситуации, когда местные власти будут выделять квартирный фонд на привлечение кадров, а медики, воспользовавшись правом приватизации, будут покидать муниципалитет. Необходимо, чтобы врач отработал 7-10 лет в данном муниципальном образовании — это достаточный срок для того, чтобы было справедливо и для муниципалитета, и для работника».

В Подмосковье для работников здравоохранения администрациями муниципальных образований с 2015 по 2019 годы было выделено 2267 единиц жилой площади. В 2019 году медицинским работникам было предоставлено 140 служебных квартир, 59 комнат в общежитии, 15 квартир по социальному найму и 114 квартир по коммерческому найму.

Компенсации оплаты площади жилого помещения получили 1036 медицинских работника.

Парламентарий также напомнил, что для привлечения медицинских кадров в Подмосковье реализуется программа «Социальная ипотека», с 2017 по 2019 год ею воспользовалось 720 человек. В 2019 году в Московской области сертификат предоставлен 160 медицинским работникам.

Для привлечения медиков в села действует программа «Земский доктор/Земский фельдшер», предполагающая субсидии медработникам, устроившимся на работу в сельских населенных пунктах. В 2019 году по программе привлечено 150 медицинских работников (140 врачей и 10 фельдшеров).