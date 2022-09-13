Врачи из Подмосковья провели свыше 30 тысяч телемедицинских консультаций | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 12:33 Поделиться Telegram

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Viber Врачи из Подмосковья провели свыше 30 тысяч телемедицинских консультаций

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С начала работы телемедицинского центра в Подмосковье провели свыше 30 тысяч консультаций. Врачи помогают пациентам скорректировать лечение, направить на дополнительное обследование или оформить электронный рецепт на лекарства. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Как напомнила зампред правительства Светлана Стригункова, наличие смартфона или компьютера позволяет жителям области консультироваться не выходя из дома.

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«За все время медицинские специалисты в Подмосковье провели 31 тысячу таких консультаций и оформили 14 тысяч электронных рецептов на льготные лекарства», — сообщила зампред.

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Записаться можно через портал gostelemed.ru, «Госуслуги», в медорганизации или по линии «122».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что больницы Подмосковья получили 1,3 тысячи единиц новой техники за лето.

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