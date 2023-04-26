Подмосковье 26 апреля 2023, 19:16 Медики Подмосковья приняли участие в пленуме в МОНИКИ Пресс-служба МООП РЗ

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Глава Минздрава Подмосковья Алексей Сапанюк принял участие в третьем пленуме работников здравоохранения в МОНИКИ имени Владимирского. Он рассказал о важности работы профсоюзов.

«Роль профсоюзной организации, как одного из главных союзников медицинских работников невозможно переоценить. Понимание важности и необходимости профсоюза — основа наращивания трудового потенциала», — сказал он.

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В ходе мероприятия министр подписал договор с председателем первичной профсоюзной организации Ириной Корепановой, а сотрудники ведомства получили региональные награды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в Серпухове. Он рассказал, что осенью в микрорайоне Ивановские Дворики откроется новая поликлиника.

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