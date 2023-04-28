Подмосковье 28 апреля 2023, 14:33 Медики МОНИКИ научили школьников Подольска оказывать первую помощь МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

Читать 360tv в

Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени Владимирского организовал для детей мастер-класс по оказанию первой помощи. Участниками стали ребята из Подольской гимназии № 7.

Правильно обрабатывать раны и ожоги, накладывать шины и проводить сердечно-легочную реанимацию ребят научили сотрудники кафедры медицины катастроф. Школьники делали перевязки, а в конце занятия оказались в имитационной комнате с манекеном, где отработали полученные знания на практике.

Реклама

«В школе нам рассказывали как правильно оказывать доврачебную помощь, но здесь я впервые попробовал сделать это своими руками. Было здорово!» — поделился впечатлениями ученик 10 класса Александр.

Проект «Медицинская школа МОНИКИ» стартовал в мае 2022 года. Специалисты института встречаются со школьниками, рассказывают им особенности своей специализации и проводят практические занятия.

Ежедневно больницы Подмосковья посещают 200 тысяч человек. В регион привлекают новых медиков, для них действуют льготы и меры поддержки - об этом ннапомнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.