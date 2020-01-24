Ежедневная борьба за жизнь. Медики из Наро-Фоминска спасли около тысячи недоношенных детей
За первые 10 дней жизни маленький Сеня чего только не натерпелся: реанимация, серьезные проблемы с дыханием, операция, круглосуточное наблюдение врачей. Благодаря медикам мальчик, наконец, издал свой первый крик. По словам мамы, Натальи Белосельской, эти звуки были самими желанными.
Сейчас мальчик уверенно идет на поправку. Угрозы для жизни больше нет, и счастливые родители ждут не дождутся, когда смогут забрать своего сына домой. А соседке Сени предстоит остаться в Наро-Фоминском перинатальном центре надолго. В 2,5 месяца Анечка весит всего килограмм, а при рождении — и вовсе в два раза меньше.
Но законы природы бессильны перед опытом этих врачей. За 2,5 года работы центра они спасли жизнь тысяче новорожденных. Вот и судьба 20-недельной Ани оказалась в их руках. Ребенок был настолько маленьким, что полностью помещался в ладошку. А вес в 475 граммов стал рекордным. Шансов выжить у девочки почти не было.
«Перевели ее на искусственную вентиляцию легких, открыли ей легкие, ввели специальные препараты, которые помогают таким малышам дышать, поставили капельницу, и начался длительный период выхаживания», — рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Центра Маргарита Ипатий.
Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Осталось лишь подрасти до нормальных показателей. И такие удивительные случаи в перинатальном центре — не редкость. Врачи здесь просто обязаны делать невозможное.
«Отделение реанимации новорожденных выполняет очень важную функцию. Оказывает помощь новорожденным деткам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Это и недоношенные дети, крайне незрелые дети, а также доношенные дети, рожденные с всяческими жизненными проблемами и разными заболеваниями», — добавила Маргарита Ипатий.
Попасть сюда несложно. Шесть подмосковных центров материнства и детства принимают всех желающих, независимо от прописки. Все, что необходимо иметь с собой будущей маме — полис ОМС и паспорт.