Ежедневная борьба за жизнь. Медики из Наро-Фоминска спасли около тысячи недоношенных детей

Медики Наро-Фоминского центра материнства и детства спасают новорожденных весом в 400 граммов. За 2,5 года здесь выходили около тысячи недоношенных младенцев. Раньше у таких детей не было шансов. Но благодаря опыту специалистов и современному оборудованию невозможное становится возможным.

За первые 10 дней жизни маленький Сеня чего только не натерпелся: реанимация, серьезные проблемы с дыханием, операция, круглосуточное наблюдение врачей. Благодаря медикам мальчик, наконец, издал свой первый крик. По словам мамы, Натальи Белосельской, эти звуки были самими желанными.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас мальчик уверенно идет на поправку. Угрозы для жизни больше нет, и счастливые родители ждут не дождутся, когда смогут забрать своего сына домой. А соседке Сени предстоит остаться в Наро-Фоминском перинатальном центре надолго. В 2,5 месяца Анечка весит всего килограмм, а при рождении — и вовсе в два раза меньше.

Источник фото: телеканал «360»

Но законы природы бессильны перед опытом этих врачей. За 2,5 года работы центра они спасли жизнь тысяче новорожденных. Вот и судьба 20-недельной Ани оказалась в их руках. Ребенок был настолько маленьким, что полностью помещался в ладошку. А вес в 475 граммов стал рекордным. Шансов выжить у девочки почти не было.

«Перевели ее на искусственную вентиляцию легких, открыли ей легкие, ввели специальные препараты, которые помогают таким малышам дышать, поставили капельницу, и начался длительный период выхаживания», — рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Центра Маргарита Ипатий.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Осталось лишь подрасти до нормальных показателей. И такие удивительные случаи в перинатальном центре — не редкость. Врачи здесь просто обязаны делать невозможное.

«Отделение реанимации новорожденных выполняет очень важную функцию. Оказывает помощь новорожденным деткам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Это и недоношенные дети, крайне незрелые дети, а также доношенные дети, рожденные с всяческими жизненными проблемами и разными заболеваниями», — добавила Маргарита Ипатий.

Попасть сюда несложно. Шесть подмосковных центров материнства и детства принимают всех желающих, независимо от прописки. Все, что необходимо иметь с собой будущей маме — полис ОМС и паспорт.