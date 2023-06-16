Подмосковье 16 июня 2023, 08:29 Медики из Лобни получили награды и благодарственные письма к профессиональному празднику

Читать 360tv в

Врачей поздравили с профессиональным праздником в центральной городской больнице Лобни. Медики получили грамоты и благодарственные письма.

Поздравили врачей заместитель главы администрации городского округа Лобня Татьяна Тищенко и председатель Совета депутатов Александр Кузнецов. Медики получили почетные грамоты и благодарственные письма от главы округа, а также от Министерства здравоохранения Московской области.

Реклама

«Я хочу выразить глубокое уважение и признательность всем вам. Тем, кто посвятил свою жизнь благородной миссии — лечить людей. Я благодарю каждого из вас за отзывчивость, самоотверженный труд и профессионализм», — сказала Татьяна Тищенко.

После награждения начался концерт — выступали вокалисты и актеры из театра «Камерная сцена». Почетный гражданин Лобни Владимир Губанов со сцены поблагодарил главного врача Лобненской центральной городской больницы Павла Прокофьева. По его словам, два года назад врачи спасли ему жизнь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о переходе больниц региона на новый стандарт работы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».