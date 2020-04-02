Медики из Люберец стали сами шить маски

Главврач Люберецкой областной больницы Дмитрий Старцев предложил коллегам, временно оставшимся без работы, поддержать тех, кто сейчас на передовой. Медики шьют маски для коллег, которые продолжают принимать больных.

Источник фото: телеканал «360»

В кабинете невролога люберецкой больницы расположился заготовочный цех, старшая медсестра весь день сидит за швейной машинкой. Из здания врачебно-физкультурного диспансера сделали конвейерное ателье. Каждый день медики шьют по 200-250 масок.

Главное достоинство самодельных масок — они многоразовые. Шьют их из марли. Материал складывают в восемь слоев, отглаживают и прошивают. Обычные рулоны аптечного бинта здесь превращаются в километры завязок для будущих масок.

Источник фото: телеканал «360»

Работу медперсонал разделяет. Кто-то нарезает марлю, кто-то делает завязки, а кто-то гладит и разносит маски туда, где они нужнее всего.

Главврач Дмитрий Старцев отметил, что его идею делать маски в больнице восприняли положительно. Все понимают, что в такое непростое время люди должны поддерживать друг друга и помогать всеми возможными способами.