Подмосковье 16 февраля 2023, 20:52 Медики больницы в Видном спасли жизнь 40-летнему пациенту с ножевым ранением в сердце

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В Видном врачи прооперировали 40-летнего мужчину, который поступил в медучреждение с серьезным ранением в грудную клетку. Пациента доставили в больницу после удара ножом в очень тяжелом состоянии, хирурги сразу приняли решение о проведении операции.

В ходе экстренной операции выяснилось, что у пациента поврежден левый желудочек сердца. Как правило, в подобных случаях спасти жизнь пациента — это большая удача.

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«Во время операции пациенту остановили серьезное кровотечение. Действовать необходимо было оперативно, так как сердце зашивают, не останавливая сердцебиение», — рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Денис Мирошников.

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Сейчас мужчина находится в удовлетворительном состоянии и скоро будет выписан домой.

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