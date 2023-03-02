Подмосковье 02 марта 2023, 13:54 Медикам Подмосковья напомнили о возможности льготного кредитования для строительства домов

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Узкопрофильные врачи Подмосковья, получившие земельные участки по социальной программе «Земля врачам», могут оформить льготный кредит для строительства дома. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

«Программа по предоставлению земельных участков врачам, безусловно, подразумевает под собой то, что наши медики начнут строительство своих домов. Конечно же, это вложения, и немаленькие. Совместно с ведущими банками мы проработали механизмы, с помощью которых врачи смогут быстро построить дом», — отметила заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова.

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Медицинским сотрудникам доступны как ипотека с первоначальным взносом, так и кредит под залог имеющейся недвижимости. Также врачам предлагают услуги строительных компаний. Им демонстрируют презентации домов с различными вариантами площадей и планировки.

«Кредитование возможно своими силами и с привлечением подрядной организации. Врачам, получившим участки по губернаторской программе именно в созданных пяти поселках, предлагается возможность выбрать архитектурное и проектное решение», — добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Для создания поселков для врачей в Московской области выделили более 75 гектаров земли в пяти округах — в Богородском, Домодедове, Ступине, Сергиевом Посаде и Воскресенске. Сейчас там получили участки около 400 человек.

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