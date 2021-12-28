Медикам из больниц Воскресенска вручили государственные награды за борьбу с коронавирусом

Несколько сотрудников медучреждений Воскресенска получили награды за выполнение профессионального долга в борьбе с COVID-пандемией. Речь идет про ордена Пирогова, медали Луки Крымского, благодарственное письмо губернатора и благодарности Министерства здравоохранения Московской области.

Орденом Пирогова отметили 13 врачей , а медалью Луки Крымского — 26 медсестер и санитарок. Звание «Заслуженный работник здравоохранения Московской области» получила замглавврача Воскресенской районной больницы № 2 Наталья Муравьева. Андрею Обухову — врачу-эндоскописту той же клиники — вручили нагрудный знак Минздрава «Отличник здравоохранения».

Медработники из Воскресенска получили более 80 наград. Медсестра Мария Мокроусова награждена знаком губернатора Московской области «За доблесть и мужество» — она получила его посмертно. Память медицинских работников, погибших в борьбе с пандемией, почтили минутой молчания.

«Ежедневно коллектив проявляет высокий профессионализм и мужество. За их самоотверженную работу признателен каждый пациент, прошедший через ковидное отделение. Среди них Герой России, заслуженный летчик-испытатель Сергей Богдан. Сейчас он находится в горячей точке, но прислал свое видеопоздравление и передает слова благодарности», — отметил главный врач Воскресенской районной больницы № 2 Юрий Райхман.

Эта больница стала одним из первых в области ковидных госпиталей. С начала пандемии в больницах Воскресенска прошли лечение более семи тысяч пациентов.

Ранее подмосковные поликлиники получили еще 177 машин неотложной помощи.