Медикам Балашихи вручили путевки на реабилитацию в санаторий Дорохово

«Это важно для врачей, которые боролись с новым коронавирусом, многие из них переболели сами. Поэтому это хорошая история, что они получают в специализированный санаторий путевку на 7 дней, проходят реабилитацию», — сказал депутат Государственной думы РФ Максим Сураев.

Он добавил, что планируется предоставить такие путевки всем медработникам, которые лечили пациентов с COVID-19.

«У нас это пятая очередь нашей программы реабилитации. У нас получили путевки уже около 50 человек. Сегодня вручили еще более 10. Отправляются на отдых не только врачи, но и младший и средний медперсонал», — сказал главный врач Балашихинской областной больницы Михаил Антипов.

Санаторий находится на территории города Руза. Путевки, проезд и все процедуры по реабилитации предоставляются бесплатно.