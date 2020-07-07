Медик из Подмосковья получит государственную премию. За время работы он спас почти 300 жизней

Медик из Подмосковья удостоился государственной премии за выдающиеся достижения в области государственной деятельности от президента России. Руслан Царбаев за 10 лет работы на подстанции скорой помощи в Раменском спас более 280 жизней.

Руслан Царбаев учился в Москве в медицинском училище. После этого он закончил РГМУ, работал в Московской станции Пучкова анестезиологом-реаниматологом.

В 2009 году пошел на переподготовку, работал на московской станции и исполняющим обязанности, и заведующим подстанции, но потом решил перейти на другое место — в Подмосковье.

По его словам, здесь он не чувствует себя обезличенной шестеренкой. В 2014 году Руслан работал в медицинском штабе Олимпийских игр, а во время пандемии, как и другие его коллеги, — был на передовой.

Подробности — в сюжете канала «360».