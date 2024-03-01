Подмосковье 01 марта 2024, 13:15 Медиапроект для молодежи запустили в Подмосковье Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Серию образовательных интенсивов в области медиа для молодежи запустили в Подмосковье. Занятия пройдут в течение всего года.

«В Московской области больше двух миллионов молодых людей. Несмотря на различие интересов и увлечений, почти все сейчас погружены в медиапространство, зарегистрированы в соцсетях. Чтобы ребята могли грамотно всем этим пользоваться, мы решили запустить большой образовательный проект», — рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

Первые встречи уже состоялись. На них выступили специалист по ведению социальных сетей Ирина Ширяева и специалист в области дизайна Вячеслав Правдзинский. Ребята обсудили, как можно с юмором говорить на серьезные темы, где искать контент и зачем рассказывать о деятельности молодежных организаций.

«Уверены, этот проект поможет молодежи раскрыть свой творческий потенциал и научиться эффективно использовать эти инструменты в своей будущей профессиональной деятельности», — рассказал проректор по социальной работе и молодежной политике Российского университета кооперации в Московской области Иван Дзюбан.

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