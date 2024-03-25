Подмосковье 25 марта 2024, 18:03 Медиа-центр из Орехова-Зуева признали лучшей пресс-службой Подмосковья Администрация Орехово-Зуевский г.о.

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Лучшей пресс-службой Московской области признан медиа-центр Орехово-Зуевского округа. Это решение было объявлено на церемонии награждения в Доме Союзов, организованной Российской муниципальной Академией и Союзом журналистов России при поддержке Государственной Думы.

Медиа-центр Орехово-Зуевского округа начал свою деятельность в 2019 году. Под его руководством проводятся различные социальные проекты, такие как «Школа пилотов коптера для участников и волонтеров СВО», фестиваль ТВ «Аист», «Медиашкола» и онлайн проект «Бессмертный полк», транслируемый на городских мониторах и в эфире ТВ «Аист».

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В ближайшем будущем планируется запустить еще два проекта: «Инфомат» и «Культурный код».

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