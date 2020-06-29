Медали «За особые успехи в учении» вручили выпускникам школ в Балашихе

Мероприятие прошло в школе № 21 в микрорайоне Дзержинского. Каждому медалисту вручили награду и подарок — часы, после Сергей Юров сфотографировался с выпускниками.

«Я уверен, что сегодняшний день запомнится каждому из присутствующих здесь выпускников. Впереди еще большая взрослая жизнь и масса испытаний, но получение медали в школе уже говорит о вас как о выдающихся жителях нашей страны, нашего города. И мне хочется пожелать вам в будущем не сбавлять обороты. Всех с праздником», — сказал Сергей Юров.

Он поблагодарил педагогов балашихинских школ, пожелал выпускникам успехов при поступлении в высшие учебные заведения.

«Из года в год наша отрасль образования показывает все лучшие и лучшие результаты, и сегодня у нас на 46 медалистов больше, чем в прошлом году. Хочется пожелать всем выпускникам правильно выбрать профессию, с которой будет связана дальнейшая жизнь», — сказал Геннадий Попов.

Всего в 2020 году из школ Балашихи выпускается 2287 учеников.

Медаль «За особые успехи в учении» вручается выпускникам, получившим итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем учебным предметам.