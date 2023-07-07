Подмосковье 07 июля 2023, 11:48 Медали «За особые успехи в учении» вручили 148 выпускникам в Подольске

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Глава Подольска вручил медали «За особые успехи в учении» 148 выпускникам. Торжественное мероприятие прошло в Парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина.

Участие в празднике приняли выпускники, их родители и директора школ.

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«Я очень вами горжусь <…>. Я приглашаю вас после окончания высшего учебного заведения на работу в команду администрации городского округа Подольск, для того чтобы вместе трудиться на благо наших жителей. Для меня это будет большая честь — работать с вами рука об руку», — сказал глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков.

В этом году школу окончили почти 1,6 тысячи выпускников 11-х классов. По результатам ЕГЭ в Подольске — 29 стобалльников. Трое выпускников получили высший балл сразу по двум предметам. Это Егор Максимов из лицея № 26, Маргарита Прохорова из гимназии № 4 и София Постникова из школы № 1 микрорайона Климовск.

«Посвящала все свое время подготовке и надеялась на высокие баллы. <…> Хочу связать свою жизнь с филологией и, возможно, преподавать. Если я буду преподавателем, то обязательно вернусь в какую-нибудь школу Подольска», — поделилась София Постникова, набравшая максимальные баллы на ЕГЭ по русскому языку и литературе.

После церемонии награждения выпускники станцевали прощальный школьный вальс.

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