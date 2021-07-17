Медали за особые успехи в учебе получили 29 выпускников Дзержинского

В 2021 году школы Дзержинского закончили 200 учащихся 11-х классов. Из них 29 получили медали «За особые успехи в учении». Пять выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Из них трое также удостоились медалей.

Как сообщила пресс-служба администрации Дзержинского, на традиционном чествовании отличников к ним обратился замглавы округа, начальник управления развития отраслей социальной сферы Глеб Горскин. Он поблагодарил молодых людей за добросовестный труд и подчеркнул, что они достойно представили город на областном уровне.

«Хотелось бы, чтобы вы и дальше в институтах прославляли наш город и добивались больших успехов. А пока вы будете учиться, мы попробуем создать для вас достойные рабочие места в родном городе», — отметил Горскин.

В ходе церемонии выпускникам торжественно вручили наградные знаки, аттестаты особого образца и сертификаты на 10 тысяч рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал гордостью региона школьников, получивших максимальную оценку на ЕГЭ по математике и физике. В этом году зафиксирован настоящий прорыв — 682 человека получили по 100 баллов по разным направлениям.