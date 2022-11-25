Подмосковье 25 ноября 2022, 17:30 Медали за мужество вручили трем школьникам из Подмосковья

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Три школьника из Подмосковья получили медаль «За проявленное мужество». Они спасли детей из водоемов, рассказала вице-губернатор Ирина Каклюгина.

«Наши ребята настоящие герои. Спасибо родителям, что воспитали таких смелых и порядочных детей. Кто-то из ребят планирует связать свою жизнь со службой спасения, кто-то — хочет стать врачом. Уверена, что все вершины им будут по плечу», — сказал она.

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Ирина Каклюгина сказала, что ребят поддержат в любых начинаниях.

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Награду получили Алена Большакова из Богородского округа, Александр Горелов из Шатуры и Павел Новожилов из Балашихи.

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