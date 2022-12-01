Подмосковье 01 декабря 2022, 08:28 Медаль «За проявленное мужество» получил школьник из Балашихи

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Школьника из Балашихи Павла Новожилова наградили медалью «За проявленное мужество». Награду юный герой получил за спасение утопающего ребенка. Вручила медаль Павлу вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

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Случалось все летом. Парень отдыхал в Тверской области с бабушкой. Они пошли купаться и загорать. В какой-то момент Паша обратил внимание, что один мальчик странно плавает и сказал об этом бабушке. Через время они поняли, что ребенок тонет. Паша бросился на помощь и вытащил его из воды. По словам Паши, в это время он переживал только за тонущего мальчика, а вовсе не за себя.

О том, что спас 7-летнего мальчика, в школе Паша никому не говорил. Узнали все случайно уже после того, как ему вручили награду в Доме правительства Московской области и об этом написали во всех соцсетях.

«Это было очень неожиданно. Действительно, большой промежуток времени прошел — три месяца. Он ничего не говорил <…>. Мы гордимся Павлом, ставим его в пример другим детям, [гордимся] его неравнодушием, его героическим поступком. Он большой молодец», — сказала директор МБОУ «Школа № 3» имени Флерова Татьяна Беспрозванная.

Паша, как практически все мальчишки, любит компьютерные игры. Он занимается в клубе «Витязь» на курсе «Юный спецназ». Учится самообороне и ходит на тренировки по стрельбе из пневматического пистолета, изучает оказание первой помощи. Он считает, что эти навыки и помогли ему в спасении утопающего.

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