Мед фермера из Подмосковья занял третье место среди 46 торговых марок страны. Он вошел в рейтинг лидеров по итогам исследований Роскачества. Так, продукция из Егорьевска обошла десятки российских образцов.

В топ-3 включили мед Владимира Голичкова из пчеловодческого хозяйства «Пчела». Об этом сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

На подлинность, качество и безопасность проверили мед 46 торговых марок страны. Почетное третье место, после алтайского и башкирского, получил Владимир Голичков Андрей Разин.

Эксперты отметили: мед фермера из Подмосковья натуральный и действительно цветочный. Он соответствует всем требованиям. В составе лишь естественные сахара — на это указывает суммарное содержание глюкозы, фруктозы и массовая доля сахарозы. В меде не нашли посторонних примесей.

Заниматься пчеловодством Владимир Голичков начал девять лет назад. Он окончил курсы Тимирязевской сельхозакадемии.

В настоящее время в хозяйстве содержится 300 пчелосемей. За прошлый год там произведено более 15 тонн меда Андрей Разин.

Развить хозяйство ему помог грант, выделенный для поддержки начинающего фермера два года назад. Он получил 1,5 миллиона рублей. Владимир приобрел пчел, улья и оборудование для меда.