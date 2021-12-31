«Мечты сбываются, когда прикладываешь усилия». Воробьев поздравил Подмосковье с наступающим Новым годом

Губернатор Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с наступающим Новым годом. Глава региона отметил, что уходящий 2021-й год снова стал самым трудным для врачей, которых отдельно поблагодарил за их тяжелый труд, помощь и заботу о людях.

Новый год уже шагает по стране, и скоро праздник придет в Подмосковье. Декабрь, полный предновогодних хлопот, уже позади, отметил губернатор.

«Каждый вспоминает, каким он был, уходящий 2021-й. Как и вся наша жизнь, он был разным: многие скажут, что сложным, для кого-то — очень удачным. И наверное, самым трудным он снова был для наших врачей, которых мы благодарим за заботу о нашем здоровье и за надежду, которую они дарят в самый тяжелый момент», — сказал Воробьев.

Каждому хочется позитивных перемен, и власти отвечают за то, как живет Подмосковье, добавил он. Воробьев отметил, что в регионе проживают почти 11 миллионов человек и нужно успевать с каждым годом делать его комфортнее. Власти стараются делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше. В каждом городе для жителей стремятся создать все условия — строят детские сады, школы, поликлиники, парки.

«Новый год — это время чудес и загаданных желаний. Мечты чаще всего сбываются тогда, когда к этому прикладываешь усилия и труд и когда рядом близкие, которые всегда поддержат. Я хочу пожелать вам в новом году сил, энергии для воплощения самых смелых планов. И конечно, здоровья, любви и внимания родных и друзей. С праздником, наступающим 2022 годом!» — поздравил губернатор.