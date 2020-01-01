«Мечты обязательно сбудутся»: губернатор Подмосковья поздравил жителей с Новым годом

До Нового года осталось совсем немного времени — можно уже вести обратный отсчет. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей и гостей региона с праздником, пожелав благополучия и добра в 2020 году.

«Последние часы уходящего года — это особенное, доброе и волшебное время, когда с нами рядом родные, друзья, самые близкие и любимые люди. В этот праздничный вечер я хочу сказать спасибо всем, кто живет и работает в Московской области», — обратился Воробьев к жителям региона.

Губернатор отметил, что Подмосковье постоянно растет и стремительно меняется, поэтому необходимо уметь держать этот темп перемен. Несмотря на то, что остается немало нерешенных вопросов, область уже вошла в число лидеров по самым разным направлениям. Власти Подмосковья стараются, чтобы жизнь людей была на высоком уровне, а добрых событий у них было как можно больше.

Новый год — это праздник, когда мы желаем успехов своим детям и близким. Каждый из нас хочет быть здоровым, счастливым, востребованным в жизни. Пусть эти мечты обязательно сбудутся. Ведь когда есть терпение, желание трудиться и стремление достичь новых вершин, чаще всего все получается. Я поздравляю всех с наступающим 2020 годом. Мира вам, добра и благополучия. Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Впереди россиян ждут длинные зимние выходные, которые как раз стоит провести в Подмосковье.