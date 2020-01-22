Мечты должны исполняться. Шестилетнему Валере из Подольска подарили синтезатор

Шестилетнему мальчику из Подольска вручили долгожданный синтезатор. Новогодний подарок от подмосковных властей ребенок получил в рамках акции «Елка желаний».

Источник фото: телеканал «360»

Ему пока тяжело дается общение, но его улыбка говорит о многом. Этот новый синтезатор — не просто подарок. С ним шестилетний Валера быстрее пойдет на поправку.

«Я хочу, чтобы он научился играть. Это очень полезно для таких детей. Это как своего рода реабилитация», — делится мама Валеры Анна Шандер.

Семья перед Новым годом заполнила анкету на сайте всероссийской акции «Елка желаний». И новогодняя игрушка с мечтой Валеры попала в руки тем, кто смог ее осуществить.

«Помню по тому, как росли мои дети и внуки, как мы писали письма Дед Морозу. И, безусловно, это чудеса, когда мечты детские исполняются», — сказала первый заместитель министра социального развития Московской области Надежда Ускова.

Подарки получают особенные дети, дети-сироты и те, чьи родители много не зарабатывают. Так, Виталина из Балашихи побывала на мастер-классе в вокальной студии «Непоседы», той самой, где учился Сергей Лазарев, Юля Малиновская и другие.

У всех детей разные мечты, некоторым могут позавидовать и взрослые. Так, Владислав Попков мечтал полетать на вертолете, а Валерия из Химок хотела побывать в Большом театре и лично пообщаться с балеринами. Кто-то пошел еще дальше — и сразу загадал разговор с Владимиром Путиным.

Акция продлится до конца февраля. Но это не значит, что о заветных желаниях детей сразу забудут. У мечты нет срока годности — а значит, исполнить ее никогда не поздно.