Подмосковье 19 декабря 2023, 16:55 Мечту юной жительницы Балашихи исполнили на акции «Елка желаний» Телеканал «360»

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Мечту пятилетней Вики из Балашихи осуществили благодаря акции «Елка желаний». Девочка получила в подарок фотоаппарат и домашнее караоке.

Помог исполнить Викину мечту член Общественной палаты страны, руководитель проекта «Парки России» Сергей Буторин. В добрых делах он участвует давно, но на федеральном уровне помогает впервые.

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«Было написано: „Хочу караоке, фотоаппарат“. И мы смогли это сделать. Хорошо, когда мы можем помочь кому-то. Сотни тысяч детей в стране получают в рамках этой доброй акции такие подарки. Хочется, чтобы больше участвовали все, кто может поддержать и помочь», — сказал Сергей Буторин.

У Вики генетическое заболевание, которое мешает полноценной жизни. Поэтому в качестве реабилитации ей предложили попробовать занятия иппотерапией. Сергей Буторин пообещал оказать содействие в этом.

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