19 декабря 2023, 16:55
Мечту юной жительницы Балашихи исполнили на акции «Елка желаний»
Мечту пятилетней Вики из Балашихи осуществили благодаря акции «Елка желаний». Девочка получила в подарок фотоаппарат и домашнее караоке.
Помог исполнить Викину мечту член Общественной палаты страны, руководитель проекта «Парки России» Сергей Буторин. В добрых делах он участвует давно, но на федеральном уровне помогает впервые.
Реклама
«Было написано: „Хочу караоке, фотоаппарат“. И мы смогли это сделать. Хорошо, когда мы можем помочь кому-то. Сотни тысяч детей в стране получают в рамках этой доброй акции такие подарки. Хочется, чтобы больше участвовали все, кто может поддержать и помочь», — сказал Сергей Буторин.
У Вики генетическое заболевание, которое мешает полноценной жизни. Поэтому в качестве реабилитации ей предложили попробовать занятия иппотерапией. Сергей Буторин пообещал оказать содействие в этом.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что жителей и гостей региона ждет обширная программа новогодних мероприятий.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благотворительность
Балашиха
Общественные акции
Новый год
Реклама
Реклама