Подмосковье 04 января 2023, 16:29 Мечту девочки из Подмосковья в рамках акции «Елка желаний» исполнил глава Генштаба Школьница из Подмосковья посетила центр собаководства благодаря главе Генштаба Герасимову РИА «Новости»

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Начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов в рамках акции «Елка желаний» устроил для школьницы из Подмосковья экскурсию в учебный центр служебного собаководства. Видео поездки девочки опубликовала медиаплатформа «Смотрим.ру».

«Мне очень хотелось также работать в будущем со служебными собаками: искать запрещенные вещества или помогать пострадавшим», — призналась девочка.

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Экскурсия завершилось посещением музея, катанием на санях с хаски и угощением.

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