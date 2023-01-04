04 января 2023, 16:29
Мечту девочки из Подмосковья в рамках акции «Елка желаний» исполнил глава Генштаба
Школьница из Подмосковья посетила центр собаководства благодаря главе Генштаба Герасимову
Начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов в рамках акции «Елка желаний» устроил для школьницы из Подмосковья экскурсию в учебный центр служебного собаководства. Видео поездки девочки опубликовала медиаплатформа «Смотрим.ру».
«Мне очень хотелось также работать в будущем со служебными собаками: искать запрещенные вещества или помогать пострадавшим», — призналась девочка.
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Экскурсия завершилось посещением музея, катанием на санях с хаски и угощением.
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Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова в рамках благотворительной акции «Елка желаний» подарила детям с Алтая и из ДНР компьютер и укулеле.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев исполнил мечту 12-летней девочки из Ижевска побывать в Третьяковской галерее.
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