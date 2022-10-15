Мечту 9-летнего мальчика из Егорьевска исполнили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 15 октября 2022, 19:30 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Мечту 9-летнего мальчика из Егорьевска исполнили в Подмосковье

Читать 360tv в

Девятилетнему жителю Егорьевска в два года поставили диагноз «Онкология», но мальчик не сдается и продолжает бороться. Недавно Даниил принял участие в проекте «Мини-мечта» и получил то, о чем давно грезил.

Даниилу поставили диагноз, когда ему было два года. Ребенку пришлось удалить одну почку, сейчас болезнь находится в ремиссии. Не так давно мальчик стал заниматься плаванием, изучает французский, катается на роликах. Еще Даня очень любит своего младшего братика Пашу, которому один год — играет с ним в игры, включает мультики и с любовью обнимает.

Реклама

Даниил давно грезил о телескопе. Родители узнали о проекте «Мини-мечта», предложили ему принять участие — мальчик, конечно же, согласился. Он приехал к основателю проекта Руслану Коловскому в гости и рассказал о своем заветном желании.

Реклама

Мечту Даниила исполнили Руслан и Ирина Юдаевы. Теперь у мальчика появился настоящий телескоп.

Любой желающий может стать волшебником для одного из особенных детей и принять участие в проекте «Мини-мечта».

Ранее стало известно, что подмосковный центр «Непоседы» начал принимать сирот Донбасса по просьбе губернатора региона Андрея Воробьева.

1 0 0 0 0 0