Мечтает выступать за ЦСКА. Подмосковная пловчиха установила рекорд России в Казани

В Казани, во дворце водных видов спорта состоялся чемпионат России по плаванию на короткой воде. В нем приняли участие более 800 спортсменов из 66 регионов страны. В женской эстафете 4×100 метров вольным стилем отличились подмосковные спортсменки. Ольга Антропова из Дмитрова установила юношеский рекорд России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства физической культуры и спорта.

Она волнуется, когда нужно говорить на камеру — не привыкла давать интервью. В воде Ольга чувствует себя гораздо комфортнее. В Казани во время эстафеты она отличилась особенно. В финал девушки пробились с восьмого места, а в итоговом заплыве был установлен юношеский рекорд России. Помимо Ольги, в составе сборной региона выступили Елизавета Мельникова, Ольга Турчина и Анастасия Макарова.

Источник фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

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«Показать достойное выступление на чемпионате России — одна из главных задач, которая стоит перед всеми спортсменами в сезоне», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Тренер Ольги Антроповой работает с ней уже три года. Девушка начала заниматься плаванием с двух лет.

«Когда я ее увидел, сразу понял — вода ее принимает, у нас есть такой термин „вода любит человека“. Значит будет результат», — отметил наставник спортсменки Виталий Романенко.

Ольга — чемпионка и призер Московской области, серебряный призер Центрального федерального округа и финалистка чемпионата России финала Б. В апреле она выполнила нормативы мастера спорта.

«В Дмитровском районе два бассейна по 50 метров, у нас условия шикарные, если все развивать, то будут результаты. У Ольги мечта — выполнить нормы мастера спорта международно класса, для этого надо работать, но предпосылки есть и попасть в сборную России», — подчеркнул тренер.

Спортсменка тренируется шесть дней в неделю: по две тренировки в понедельник, вторник, четверг и пятницу, по одной — в среду и воскресенье. Совмещать учебу и спорт тяжело, но девушка справляется.

«У меня есть мечта, я хочу поступить в военно-морской флот, сейчас я состою в «Юнармии», и с моими друзьями мы проходим модуль «Морской спасатель», — рассказала Ольга Антропова.

После окончания школы чемпионка очень хочет выступать за спортивный клуб ЦСКА.