Пятилетнюю Мирославу из Люберец растит один папа. У девочки ДЦП и после операции ей нужны курсы реабилитации. Они действительно помогают, но на следующий курс нужно около 300 тысяч рублей. У семьи нет таких денег, поэтому пришлось организовать сбор средств.

Источник фото: телеканал «360»

Каждый день папа Сергей занимается с дочкой — делает упражнения, растяжку, развивает мелкую моторику. После первого курса реабилитации у девочки немного выпрямились ноги, но впереди еще очень много работы.

«Операция ей сняла спастику с ног. Она теперь ноги не скручивает, а уже они у нее посвободнее стали. И тазобедренные суставы не выворачиваются. Осталась вот с этим суставчиком проблема — тут еще, видимо, по ортопедии что-то», — говорит отец Мирославы Сергей.

Источник фото: телеканал «360»

Следующий курс реабилитации будет стоить почти 300 тысяч рублей.

«После оперативного вмешательства, так как пластичность у ребенка уходит и на первое место выходит слабость — мы должны проводить реабилитацию обязательно в течение года. Мы даем шанс ребенку вертикализироваться и улучшить качество жизни», — отметила травматолог-ортопед Евгения Табе.

Помочь Мирославе может каждый. Достаточно отправить со своего телефона смс с текстом: life [пробел] сумма. Например: life 200 на номер 3116. Сумма минимального пожертвования составляет 10 рублей.

Все подробности по сбору можно узнать на сайте благотворительного фонда помощи больным детям «Линия жизни».

Источник фото: телеканал «360»

Отец Мирославы верит — девочка сможет самостоятельно вставать, стоять и ходить. А еще исполнит свою давнюю мечту и сама прокатится на самокате.