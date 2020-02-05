Мечта сильнее обстоятельств. Реставратор из Климовска в 40 лет стал пожарным

Отец десятерых детей из Климовска в 40 лет решил исполнить давнюю мечту. Реставратор деревянных храмов прошел обучение и стал пожарным. Теперь мужчина балансирует между любимой работой и заботой о большой семье.

В схватку с огнем во время учений вступил Илья Харламов. Пожарным он работает всего четыре года, но уверяет, что хотел этого давно. Просто исполнению мечты всегда что-то препятствовало. Но однажды некогда мирный реставратор деревянных храмов твердо решил, что будет отныне спасать других. При этом сам он — отец десятерых детей, но вторую работу завел не ради денег, а потому что хотел быть полезным.

«Конечно, когда выезжаешь, о себе не думаешь, что будет с тобой. Эта мысль не приходит. Неоднократно слышал от сверстников, что 40 лет — это уже возраст, а я считаю, что это не так», — сказал спасатель Илья Харламов.

Источник фото: телеканал «360»

Особенно, если физическая форма и здоровье позволяют. А это — главное условие при приеме на такую работу. Илье повезло, медкомиссия подтвердила заветное «годен». Затем он прошел обучение и получил-таки профессию мечты. Руководство части уверено, что не только пожарные, но спасатели в целом, нужны всегда: лишь бы справлялись, а возраст и даже пол не важны.

Если Илья не привык волноваться за себя, то дома о нем думают постоянно. И главная должность Ильи — папа и муж. Каждый раз его встречают торжественно. Только после того, как отец обнимет всех десятерых детей и жену, можно разуваться. Дома все свободное время мужчина уделяет им. Но если говорить о геройстве, то эту роль дома выполняет жена.

«Как-то уже само по себе, справляюсь. И старшие уже помогают, главное — их организовать правильно», — отметила жена Ильи Харламова Марина.

Самому старшему ребенку в семье Харламовых 20 лет, младшему — несколько дней. Есть еще один приемный сын, правда, хвостатый: песика Фиму подобрали, вылечили и теперь не отпускают от себя ни на шаг.

«Не хочется, чтобы было мало детей. Дети должны быть, потому что дом живет, только когда в нем есть дети», — подчеркнул сын Ильи Харламова Иван.

Источник фото: телеканал «360»

Новоиспеченный спасатель не исключает, что его семья в будущем станет еще больше. И это тоже своеобразный риск, когда ты в ответе за стольких людей. Поэтому опасная профессия — еще цветочки, уверен скромный, но ищущий адреналин по жизни Илья.