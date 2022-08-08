Арина Орунбаева из Павловского-Посада нуждается в реабилитации, чтобы научиться ползать, а затем сидеть и ходить. Девочке уже четыре года, но пока передвигаться самостоятельно она не может.

Арина родилась в срок, с нормальным весом и ростом. Мама девочки тогда не могла предположить, что у Арины есть какие-то проблемы со здоровьем.

Практически сразу после выписки из роддома у Арины начались странные движения: девочка внезапно вытягивалась всем телом, а потом плакала и засыпала. Малышка также плохо прибавляла в весе.

Однажды приступ произошел в поликлинике, прямо во время осмотра врача. Доктор определил, что это эпилепсия. Девочка на целый месяц провела тогда в больнице. Сильными препаратами приступы удавалось снимать, но через некоторое время врачи заподозрили ДЦП и позже этот диагноз подтвердился.

Первая же реабилитация дала заметные результаты: Арина стала лучше держать голову, появился хватательный рефлекс и опора в ногах. Но пока девочка не ходит. Чтобы нормально развиваться, девочке важно научиться хотя бы ползать и сидеть.

Арине необходимо продолжать реабилитацию. Только так она сможет научиться ходить и сможет завести настоящих друзей в детском саду. Мама Арины растит двух детей одна и ей не по силам платное лечение.

Помочь Арине встать на ноги может каждый. Все подробности о сборе можно узнать на сайте благотворительного фонда поддержки семьи «Мои друзья».