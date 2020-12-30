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    30 декабря 2020, 21:16

    Мечта 10-летней девочки из Котельников исполнилась благодаря «Елке желаний». Она встретилась с известной гимнасткой

    Анастасия Максимовских, Натали Владимирова

    Желание 10-летней Даши из Котельников — встретиться со знаменитой гимнасткой Александрой Солдатовой — исполнилось. И все это — благодаря «Елке желаний».
    Мечта 10-летней девочки из Котельников исполнилась благодаря «Елке желаний». Она встретилась с известной гимнасткой

    Школьники Подмосковья написали свои желания, конверты с записками повесили на елку. Письмо Даши достал и прочитал министр спорта региона Роман Терюшков.

    Долгожданная встреча превратилась в мастер-класс.

    Мечта 10-летней девочки из Котельников исполнилась благодаря «Елке желаний». Она встретилась с известной гимнасткой | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «Сегодня с нами Александра Солдатова — это наша известная представительница художественной гимнастики. Это тот человек, который представлял нашу страну, поднимался на самые высокие ступени пьедестала почета. Сегодня для Даши Александра проводит мастер-класс», — сказал Роман Терюшков.

    Мечта 10-летней девочки из Котельников исполнилась благодаря «Елке желаний». Она встретилась с известной гимнасткой | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Смотрите подробности в сюжете «360».