Мечта 10-летней девочки из Котельников исполнилась благодаря «Елке желаний». Она встретилась с известной гимнасткой

Желание 10-летней Даши из Котельников — встретиться со знаменитой гимнасткой Александрой Солдатовой — исполнилось. И все это — благодаря «Елке желаний».

Школьники Подмосковья написали свои желания, конверты с записками повесили на елку. Письмо Даши достал и прочитал министр спорта региона Роман Терюшков.

Долгожданная встреча превратилась в мастер-класс.

Источник фото: телеканал «360»

«Сегодня с нами Александра Солдатова — это наша известная представительница художественной гимнастики. Это тот человек, который представлял нашу страну, поднимался на самые высокие ступени пьедестала почета. Сегодня для Даши Александра проводит мастер-класс», — сказал Роман Терюшков.

Источник фото: телеканал «360»

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