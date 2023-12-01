Подмосковье 01 декабря 2023, 14:01 Мебельный комбинат в Дмитрове обновит оборудование с помощью льготного займа Unsplash

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Дмитровский мебельный комбинат обновит оборудование и вдвое увеличит производительность труда к 2028 году. Для реализации проекта компании одобрили льготные займы от федерального и регионального фондов развития промышленности.

«Компания модернизирует автоматизированные станки по всей производственной линии на базе решений, созданных в ходе участия в нацпроекте „Производительность труда“. Это позволит не только увеличить объем выпуска, но и значительно улучшить качество выпускаемой продукции. Для реализации из средств федерального и регионального ФРП одобрен совместный заем в размере более 27 миллионов рублей», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Мебельный комбинат выпускает диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом и другую продукцию. В связи с растущим спросом компания приняла решение оптимизировать существующее производство.

По итогам первого года реализации нацпроекта «Производительность труда» эффективность «ДМК» выросла на 53,1%. К 2028 году предприятие рассчитывает повысить производительность труда на 97,1%.

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