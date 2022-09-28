Мебельное производство в Раменском создаст новые рабочие места | 360°

Все новости

Подмосковье

28 сентября 2022, 16:14

Более 80 домов отремонтируют в Люберцах до конца года

Технологии

28 сентября 2022, 16:12

Новую версию робота «Маркер» передадут в войска для участия в спецоперации

Реклама

Власть

28 сентября 2022, 16:05

МИД России призвал Байдена к ответу за аварии на «Северных потоках»

Общество

28 сентября 2022, 15:59

Уехавших за границу муниципальных депутатов предложили лишать мандатов

Эксклюзив

28 сентября 2022, 15:55

Украинских военных ждет нечто страшное после референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях

Мир

28 сентября 2022, 15:50

МИД Грузии осудил прошедшие в Донбассе референдумы

Знаменитости

28 сентября 2022, 15:46

Семенович признали угрозой национальной безопасности Украины

Мир

28 сентября 2022, 15:39

Русофобов нельзя недооценивать. Польша экспортирует ненависть к России по всему миру

Подмосковье

28 сентября 2022, 15:36

Незаконный сброс сточных вод в реку Купелинку пресекли в Ленинском округе

Подмосковье

28 сентября 2022, 13:07

Мебельное производство в Раменском создаст новые рабочие места

Читать 360tv в

В Подмосковье выдали разрешение на ввод в эксплуатацию новой мебельной производственной базы в Раменском. Застройщиком выступит индивидуальный предприниматель. Инвестиции в проект составят 60 миллионов рублей. Благодаря реализации в Раменском появятся 18 рабочих мест.

На площади порядка 3155 квадратных метров появятся оборудованные цеха механической обработки и отделочно-сборочного назначения. Технологическое предприятие будет осуществлять обработку и покраску мебельных панелей. Проект сопровождался персональным менеджером Центра содействия строительству при правительстве региона.

Реклама

Центр содействия строительству обеспечил полную информационную поддержку, проработал все замечания и дал разъяснения в рамках проверки проектной документации. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно по адресу css-mosreg.online или 8(498) 602-00-00.

Реклама

Ранее стало известно, что в Московской области продолжают переводить все больше услуг в цифровой формат. Сейчас не выходя из дома можно заказать еду, такси, подарки близким и многое другое. Переводят в режим онлайн и государственные услуги. Подробнее об этом рассказал Андрей Воробьев.

Рабочие места

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама