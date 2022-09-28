Мебельное производство в Раменском создаст новые рабочие места | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 13:07 Поделиться Telegram

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Viber Мебельное производство в Раменском создаст новые рабочие места

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В Подмосковье выдали разрешение на ввод в эксплуатацию новой мебельной производственной базы в Раменском. Застройщиком выступит индивидуальный предприниматель. Инвестиции в проект составят 60 миллионов рублей. Благодаря реализации в Раменском появятся 18 рабочих мест.

На площади порядка 3155 квадратных метров появятся оборудованные цеха механической обработки и отделочно-сборочного назначения. Технологическое предприятие будет осуществлять обработку и покраску мебельных панелей. Проект сопровождался персональным менеджером Центра содействия строительству при правительстве региона.

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Центр содействия строительству обеспечил полную информационную поддержку, проработал все замечания и дал разъяснения в рамках проверки проектной документации. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно по адресу css-mosreg.online или 8(498) 602-00-00.

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