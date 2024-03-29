Подмосковье 29 марта 2024, 09:49 Мебельное предприятие в Электростали нарастило производство благодаря нацпроекту Телеканал «360»

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Мебельная компания «Комфорум» из Электростали увеличила производительность труда на 40%. Два года назад предприятие присоединилось к национальному проекту «Производительность труда». За счет устранения потерь и улучшения рабочего процесса предприятие теперь выпускает более 500 тысяч изделий в год.

За 30 с лишним лет маленький завод вырос в крупную компанию, где работает более 200 сотрудников. На старте предприятие «Комфорум» производило столы и стулья эконом-класса, а сейчас здесь делают кресла для бизнес-залов аэропортов и вокзалов, поликлиник, кафе, баров и ресторанов. Появилось и новое направление — парты и стулья для школ.

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«Это возможность делать пространства мобильными, современными и красивыми. Плюс цена по сравнению с иностранными аналогами значительно лучше», — поделился учредитель компании «Комфорум» Валерий Брулинский.

Высокое качество, лаконичный дизайн и выгодная цена позволили компании стать одним из лидеров отечественного рынка, оставив далеко позади иностранных конкурентов. Интересна российская мебель и странам ближнего зарубежья.

«Коллеги начали вытеснять западных производителей еще до того, как начались санкции, за счет качества производства, современного подхода к новым моделям. И сегодня мы видим успешную реализацию», — сказал президент Торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов.

Два года назад компания присоединилась к национальному проекту «Производительность труда» и теперь производит более 500 тысяч изделий в год.

«Здесь применен принцип бережливого производства не на словах, а на деле», — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

Нацпроект по повышению производительности труда реализуется по решению президента России Владимира Путина. К нему уже присоединились более пяти тысяч компаний по всей стране.

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