Подмосковье 28 ноября 2023, 18:00 Мебельная компания в Щелкове сократила потери при производстве за счет нацпроекта РЦК МО

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Компания «ЮниТрейд» из Щелкова стала участником нацпроекта «Производительность труда». За шесть месяцев сотрудники предприятия устранили несовершенства на пилотном потоке и сократили потери процесса производства каркасной мебели Сандра Next.

«Большое количество ручных операций, излишние перемещения сотрудников, отсутствие стандартов работы и другие проблемы были устранены в период реализации нацпроекта на предприятии», — сообщил генеральный директор «ЮниТрейд» Андрей Псариков.

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Участие в нацпроекте позволило увеличить выработку в потоке с 11 до 15 штук в сутки на сотрудника. Также удалось снизить время протекания процесса почти 31%.

В следующем году эксперты РЦК продолжат поддерживать предприятие в этой работе и предоставлять необходимую помощь и консультации.

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