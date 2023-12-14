Подмосковье 14 декабря 2023, 11:26 Мебельная компания в Клину увеличила производство матрасов на 22% Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Мебельная компания «2МК» в Клину подвела итоги участия в нацпроекте «Производительность труда». Предприятию удалось повысить эффективность на 22%.

В качестве пилотного потока определили процесс производства матрасов. Рабочая группа оптимизировала маршруты движения сырья, материалов и готовой продукции, а также сократила время переналадок и простоев оборудования.

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Напомним, чтобы присоединиться к нацпроекту, необходимо подать заявку на портале Производительность.рф.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

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