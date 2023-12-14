14 декабря 2023, 11:26
Мебельная компания в Клину увеличила производство матрасов на 22%
Мебельная компания «2МК» в Клину подвела итоги участия в нацпроекте «Производительность труда». Предприятию удалось повысить эффективность на 22%.
В качестве пилотного потока определили процесс производства матрасов. Рабочая группа оптимизировала маршруты движения сырья, материалов и готовой продукции, а также сократила время переналадок и простоев оборудования.
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Напомним, чтобы присоединиться к нацпроекту, необходимо подать заявку на портале Производительность.рф.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».
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Клин
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