Подмосковье 25 августа 2023, 14:45 Мебельная компания в Клину повысит производительность благодаря нацпроекту Фото: unsplash.com

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Клинская мебельная компания «2МК» присоединилась к национальному проекту «Производительность труда. Об этом сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ближайшие три месяца на предприятии проведут диагностику процесса производства матрасов. После этого сотрудников обучат бережливому производству. Также уделят внимание устранение проблем.

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«В рамках реализации проекта руководство компании поставило задачу сократить время протекания процесса производства матрасов на 20%, сократить незавершенное производство на 20% и увеличить выработку на рабочих местах на 10%», — уточнили в ведомстве.

Подать заявку на участие в нацпроекте можно через портал Производительность.рф.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении десяти лет показывала хорошие темпы роста. Он подчеркнул, что главная задача властей — адаптация экономики к вызовам.

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