Подмосковье 07 сентября 2023, 15:16 Мебельная компания из Шатуры стала участником проекта «Производительность труда» РЦК МО

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Мебельная компания «Шатура» стала новым участником нацпроекта «Производительность труда». Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Реализации принципов национального проекта на предприятии помогают специалисты Регионального центра компетенций Московской области (РЦК МО). На предприятии уже прошел базовый тренинг „Реализация проекта по улучшению“, в ходе которого сотрудники узнали, над чем будут работать в ближайшие шесть месяцев проекта», — уточнили в ведомстве.

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Мебельная компания «Шатура» более 60 лет выпускает мебель для дома, офиса и гостиниц.

Подать заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» можно через портал Производительность.рф или при обращении в РЦК Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.

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