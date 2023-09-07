07 сентября 2023, 15:16
Мебельная компания из Шатуры стала участником проекта «Производительность труда»
Мебельная компания «Шатура» стала новым участником нацпроекта «Производительность труда». Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Реализации принципов национального проекта на предприятии помогают специалисты Регионального центра компетенций Московской области (РЦК МО). На предприятии уже прошел базовый тренинг „Реализация проекта по улучшению“, в ходе которого сотрудники узнали, над чем будут работать в ближайшие шесть месяцев проекта», — уточнили в ведомстве.
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Мебельная компания «Шатура» более 60 лет выпускает мебель для дома, офиса и гостиниц.
Подать заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» можно через портал Производительность.рф или при обращении в РЦК Подмосковья.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.
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Бизнес
Шатура
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