Подмосковье 06 декабря 2022, 08:16 Мебельная фабрика в Солнечногорском округе начала выпускать доступные модульные кухни

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Мебельная фабрика в поселке Поварово Солнечногорского округа производит все — от кроватей для подростков до эксклюзива. Каждый месяц «Мебель-М» выпускает минимум пять тысяч изделий. Ассортимент расширили за счет производства доступных модульных кухонь.

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Производство открылось почти 20 лет назад — в 2003 году. На фабрике работает около 300 человек из Солнечногорска, Клина и Зеленограда. Среди актуальных вопросов — импортозамещение и привлечение новых покупателей.

«Сейчас условия ведения бизнеса не совсем благоприятные. И предприятие столкнулось с трудностями — это трудности в импортозамещении комплектующих. В этом плане, конечно, будем помогать. Правительство Московской области и мы нацелены на то, чтобы бизнес развивался. Будем сотрудничать в части предоставления субсидий, выхода на меркетплейсы, создания новых рабочих мест», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Продукцию фабрики «Мебель-М» можно найти в торговых залах крупных профильных центров. И цены весьма приемлемые, во многом благодаря импортозамещению.

«Компания перевела поставки на отечественных поставщиков. Это касается и древесных комплектующих, и металлических комплектующих. Соответственно, все отправляется с внутреннего рынка, из-за рубежа мы ничего не везем сейчас», — рассказал заместитель генерального директора компании «Мебель-М» Сергей Чечель.

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